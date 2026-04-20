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Baldanzi e De Rossi, buona la seconda: Il Genoa ora è pronto ad acquistarlo

Baldanzi e De Rossi, buona la seconda: Il Genoa ora è pronto ad acquistarlo
Raimondo De Magistris
Oggi alle 09:10Serie A
Raimondo De Magistris

Tommaso Baldanzi con le sue giocate è stato determinante nella sfida che ieri ha visto il Genoa imporsi in rimonta sul campo del Pisa. Sotto di una rete dopo il colpo di testa vincente di Canestrelli al 19esimo, la squadra di Daniele De Rossi ha prima trovato il pareggio grazie a un tiro potente e preciso di Ekhator imbeccato proprio dal trequartista classe 2003. E poi, a inizio ripresa, ha realizzato il sorpasso con un rigore conquistato dallo stesso Baldanzi e trasformato da Colombo. "Tommaso ha disputato una grandissima partita, è stato abilissimo. Ci ha offerto tantissime soluzioni nel giro palla e nell'uscita dalla loro pressione. Ha fatto la differenza anche negli episodi chiave. Parliamo di un giocatore incredibile, sta crescendo tantissimo e sono convinto che continuerà a migliorare sempre di più, a patto però di poter giocare con continuità. Ed è esattamente la continuità di impiego e di rendimento che, secondo me, qui da noi ha l'occasione di trovare. Si è inserito in questo gruppo in maniera formidabile, da bravo ragazzo qual è. Siamo assolutamente contenti che ora si stia togliendo le sue soddisfazioni", ha detto De Rossi al termine della gara.

Baldanzi s'è trasferito a Genoa nell'ultima finestra di calciomercato. Poco utilizzato da Gian Piero Gasperini nella prima parte di stagione, il calciatore nato a Poggibonsi il 23 gennaio ha salutato la Capitale per ritrovare quell'allenatore che l'aveva fortemente voluto già un paio d'anni prima, ma che poi s'è ritrovato esonerato agli albori della stagione 2024/25.

Le strade dopo quella decisione di Lina Souloukou sembravano essersi definitivamente separate, ma De Rossi quest'anno è tornato in sella grazie al Genoa e tre mesi fa ha indicato di nuovo Baldanzi come grande obiettivo di mercato: "Se c'è la possibilità che resti? Magari lo vado a prendere direttamente a casa io... Scherzi a parte, sappiamo che la sua squadra di proprietà è un club di livello superiore al Genoa, e sapete tutti benissimo quanto mi stia a cuore quella piazza (la Roma, ndr). Tuttavia, lui adesso sta bene qui da noi e credo debba stare in un posto in cui possa giocare con continuità, divertirsi e dimostrare a tutti quanto è bravo. Non giudico le scelte che sono state fatte o che faranno, ma un giocatore con quelle qualità merita di giocare ed essere felice. Il mio consiglio per lui è esattamente questo: trovare il contesto giusto per esprimersi al massimo", ha detto il tecnico rossoblù.

De Rossi nella sua conferenza stampa di ieri è stato molto prudente, ma in realtà la strada per l'acquisto del cartellino di Baldanzi da parte del Genoa appare tracciata. A gennaio infatti è stato concordato un diritto di riscatto intorno ai 10 milioni di euro: una cifra non banale per il grifone, ma in un modo o nell'altro l'intenzione del Genoa è quella di trattenerlo. Si ripartirà da lui, da Colombo e da De Rossi in panchina: l'obiettivo della società ligure è non perdere l'ossatura di una squadra che quest'anno è riuscita a ottenere la salvezza con largo anticipo, nonostante una prima parte di stagione parecchio complicata.

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