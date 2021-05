Ballardini sul gol annullato a Zajc: "Parlare di queste cose è da deboli, e noi non lo siamo"

Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha commentato così in conferenza stampa la sconfitta casalinga incassata oggi col Sassuolo: "Nel primo tempo avevamo fatto un gol, che poi c'è stato annullato... La partita è stata in equilibrio, abbiamo affrontato una squadra molto forte. Il mio Genoa ha fatto bene, è stato squadra, ha lottato e si è sacrificato. Magari non siamo stati così lucidi come in altre occasioni quando avevamo noi la palla".

Quanto vi ha innervositi il gol annullato nel primo tempo?

"Parlare di queste cose è da deboli e noi non lo siamo. Gli arbitri hanno deciso così, la situazione non ci ha dato ragione e andiamo avanti senza soffermarci su quello. Abbiamo dimostrato comunque di superare questo episodio sfavorevole, lottando alla ricerca del pareggio. Ci abbiamo provato e in parte ci siamo riusciti".

La salvezza non è ancora raggiunta...

"L'obiettivo a breve termine è la partita di mercoledì sera, che sarà durissima. Ma il Genoa se la gioca sempre".