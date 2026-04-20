TMW Barcellona su Bastoni? Ausilio: "Se qualcuno ha interesse, sa quali sono i nostri numeri di telefono"

Il presente e il futuro di Chivu, la stagione dell'Inter, il momento del calcio italiano ma non solo. Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ai microfoni di TMW a margine margine del premio Inside The Sport 2026 a Coverciano (qui le dichiarazioni integrali), si è soffermato anche sul calciomercato e sull'ipotesi di un interessamento dalla Spagna per Alessandro Bastoni.

Palestra è un profilo da Inter? "Un ottimo calciatore, un profilo da tantissime squadre ma per il momento c'è una squadra forte, che ha una grande visione per i calciatori e di progetto, ovvero l'Atalanta. Sono sicuro quindi che sarà un giocatore importante intanto per l'Atalanta, poi vediamo cosa dirà il mercato e il futuro di questo ragazzo che sicuramente è di grande qualità".

Quale può essere il futuro di Bastoni? "Ha un contratto con l'Inter e ad oggi non penso ci siano situazioni tali da fare pensare ad un Bastoni lontano dall'Inter".

Il Barcellona quindi non si è fatto avanti concretamente nonostante dalla Spagna lo dicano fortemente? "Quello che dicono non lo so. So che noi siamo contenti di Bastoni, siamo contenti di quello che ha dato all'Inter e sono sicuro che Bastoni darà ancora tanto all'Inter. Poi se c'è qualcuno che ha interesse per Bastoni, sa quali sono i numeri di telefono... Devono fare questo e non parlare".