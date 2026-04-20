TMW Ausilio: "Chivu? Mai pensato di aver sbagliato scelta. Prima del mercato ci sono obiettivi da centrare"

"Timore di aver sbagliato scelta con Chivu dopo le prime giornate? Sinceramente no, sapevamo che bisognava fare un percorso con un allenatore giovane ma in cui credevamo tantissimo. Serviva tempo e pazienza, anche nei confronti dell'ambiente, ma noi eravamo assolutamente convinti che il percorso sarebbe stato quello giusto e i risultati parlano per Chivu". Così Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ai microfoni di TMW a margine margine del premio Inside The Sport 2026 a Coverciano.

La sensazione è che stia nascendo un nuovo progetto con Chivu, cambierà qualcosa anche tatticamente sul mercato? "E' un tema che non abbiamo ancora affrontato. Finita la partita col Cagliari, il nostro pensiero era subito a Inter-Como, questa è la mentalità che abbiamo, dell'allenatore, di tutti i calciatori, di tutta la società. Abbiamo ancora degli obiettivi da centrare e fino a quel momento certi discorsi sul futuro preferiamo rinviarli ad un momento più tranquillo".

A livello di club come mai quest'anno è andata così male? "Può succedere, non è neanche normale che una squadra italiana faccia due finali di Champions in tre stagioni. O come l'Atalanta che ha vinto l'Europa League. Sono periodi. Abbiamo tutte le qualità e tutte le risorse per venire fuori da una situazione che sembra essere un po' difficile, ma credo in quello che è l'Italia, in quello che sono i giovani italiani e nel progetto. Da quanto ho capito c'è anche la possibilità adesso di portare qualcosa di nuovo e sono sicuro che verranno scelte le persone giusto per portare avanti un bel progetto".