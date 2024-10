Barella: "I compagni mi fanno sentire Dio. Non mi interessa che uno mi dica: 'Sei il più forte'"

vedi letture

Al canale YouTube di Matteo Caccia, Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, ha raccontato molti aspetti della sua vita privata, ma anche di quella sul campo: "A me non interessa che uno mi dica 'sei il più forte', non mi tocca. Rispetto il pensiero di tutti, ma non mi tocca. Ciò che mi rende orgoglioso è quando un avversario mi fa capire che sono forte; i miei compagni mi fanno sentire Dio, ma lì c'è anche l'amicizia che condiziona. Mi è capitato che qualcuno in campo volesse la mia maglia, anche di giocatori forti: per me è un orgoglio".

Servirebbe un aiuto psicologico nel calcio oppure non è un aspetto di primaria importanza?

"Si sono fatti step importanti in questi anni. Prima il calciatore era visto come un eroe, uno che non poteva avere problemi. Ora è molto più facile parlare anche con un post, facendo capire il tuo stato emotivo. Questo aiuta la gente a liberarsi, ti fa sentire più 'normale'. Io apprezzo molto questa cosa perché passo meno da eroe rispetto a quello che si pensi. La testa fa tanto, il fatto che ci siano delle figure che aiutano a confrontarti è molto importante".

Clicca qui per leggere tutta l'intervista a Nicolò Barella