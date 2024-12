Barzagli: "Fossi la Juventus non mi fiderei del City. Vlahovic deve tapparsi le orecchie"

Andrea Barzagli, ex difensore della Juventus, ha giocato molte sfide importanti di Champions League e sa bene cosa significa dover fare una prestazione di livello anche contro squadre come il Manchester City. A La Gazzetta dello Sport avverte i bianconeri: "Io non mi fiderei del momento difficile degli inglesi e sono convinto che la squadra di Motta farà lo stesso, anche perché viene da tanti pareggi e ha bisogno di un successo scacciapensieri che trasmetta fiducia. Sarà dura, ma è in quelle notti europee che a volte scocca la scintilla e cambia la stagione".

Che cosa sta succedendo alla Juventus?

"Gli alti e i bassi sono normali quando fai una rivoluzione totale come quella della Juve. E i bassi, almeno in campionato, sono pareggi e non sconfitte. C’è una bella differenza, l’imbattibilità in Serie A è un segnale importante. La squadra di Thiago come caratteristiche è ordinata e solida: l’infortunio di Bremer ha influito abbastanza, ma la Juve ha disputato buone partite anche senza Gleison. Piuttosto è mancata lucidità davanti".

Vlahovic sta faticando troppo.

"Si vede che ci tiene, ma la pressione per il 9 della Juventus è normale, soprattutto quando il prezzo è alto. Avrebbe bisogno di un bel gol contro il City. Tanto i discorsi saranno sempre gli stessi: se segna è perché è Vlahovic, altrimenti è un problema. Deve tapparsi le orecchie".