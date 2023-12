Barzagli sulla Juventus: "Qualcosa serve a gennaio. Berardi ok, ma Allegri dovrebbe cambiare"

vedi letture

Nella sua intervista alla Gazzetta dello Sport, l'ex difensore della Juventus Andrea Barzagli ha risposto anche ad una domanda riguardante il prossimo mercato di gennaio in cui i bianconeri sono attesi come protagonisti per quel che riguarda le entrate:

"Qualcosa lo devi aggiungere viste le squalifiche di Pogba e Fagioli. Ma gennaio è un mercato delicato: o trovi un giocatore che aumenta il livello, oppure punti su uno che sappia aspettare il proprio momento. Berardi aggiungerebbe qualità, però Allegri dovrebbe variare certi equilibri...".