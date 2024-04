Battibecco con Cambiaso? Allegri: "Ha avuto qualche discussione con l'arbitro"

Ci può spiegare la discussione con Cambiaso? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Massimiliano Allegri, allenatore che al termine di Lazio-Juventus 2-1 - gara che ha consegnato alla sua squadra il pass per la finale di Coppa Italia - ha risposto così: "Ha avuto qualche discussione con l'arbitro, mi aveva detto che era tutto sotto controllo ma ho deciso di accomodarlo in panchina. Weah è entrato e ha fatto molto bene".

Poi in un altro passaggio ha aggiunto: "Quando siamo in fondo alla stagione i punti sono molto pesanti, è difficile vedere bellissime partite e conta molto il risultato. Oggi se non sbaglio la Juve ha avuto un'occasione con Vlahovic e con Bremer nel primo tempo, una sulla linea con Vlahovic nel secondo tempo e altre situazioni pericolose. Potevamo difendere meglio oggi così come a Cagliari, dobbiamo arrivare in fondo a tutti gli obiettivi. Per il club è importante anche dal punto di vista economico giocare la Supercoppa il prossimo anno, cercheremo di finire nel miglior modo possibile il campionato".