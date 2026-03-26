Esclusiva TMW Batticuore Italia, Orsi fiducioso: "Gattuso li carica a pallettoni, la Macedonia era più difficile"

Sale il batticuore, cresce l'attesa e il countdown è quasi scaduto: stasera Italia-Irlanda del Nord, semifinale dello spareggio per accedere alla Coppa del Mondo 2026. L'ex portiere ed allenatore, Fernando Orsi, ha parlato a TuttoMercatoWeb.com delle sue sensazioni per la sfida che si giocherà a Bergamo.

Di cosa ha più timore o di cosa è più fiducioso per la partita dell'Italia?

"Io sono ottimista, però dopo due Mondiali saltati il timore c'è il pensiero alla Macedonia del Nord ci va, così come al fatto che in due spareggi non abbiamo fatto un gol. Però fatemi dire una cosa".

Prego.

"Guardo i convocati dell'Irlanda del Nord e vedo giocatori che magari militano in Serie B o C di altri campionati. Non dovrebbe essere troppo complicato, poi sappiamo che le partite partono dallo 0-0 e se non le sblocchi si possono anche complicare. Devo dire che stavolta mi sembra più facile superare l'ostacolo, meno complicato rispetto all'ultima volta. Solo a livello mentale e psicologico ci potrebbe essere qualche problema".

Cosa l'ha convinta di più in questi giorni di Gattuso o dei giocatori che hanno parlato?

"Non mi interessa l'opinione che hanno altri su Gattuso come allenatore, ma sono convinto che fosse quello che serviva alla Nazionale in questo momento. Per ricreare un senso di appartenenza, per incavolarsi con i giocatori, serviva uno meno cervellotico e più pratico. Ho seguito Gattuso nel suo percorso è uno pragmatico. Serviva a questa Nazionale, penso possa caricare la squadra a pallettoni. Spero che abbiamo più paura noi da fuori che loro".

Ha fatto bene Gattuso a puntare sul gruppo, anche a discapito di giocatori come Bernardeschi, Zaniolo e Orsolini?

"Di questo possiamo discutere. In questo momento servivano quelli più in forma del campionato, gente come Orsolini e Bernardeschi poteva dare una spinta in più anche dal punto di vista tecnico. Forse sono penalizzati anche dal sistema di gioco, il 3-5-2 ha fatto sacrificare qualcosa. Anche se questo campionato sta facendo riscoprire le ali, finalmente. Infatti i centravanti non segnano più e segnano le ali".

Bastoni in difesa è rimasto in dubbio fino all'ultimo: giusto rischiarlo nel caso desse disponibilità?

"Su Bastoni ho un'altra cosa da dire: non abbiamo difensori di piede destro. A me non convincere avere 2-3 mancini in una difesa a tre. I mancini in fase di impostazione mi sembra che si adattino meno facilmente a fare il destro. Però ripeto: di fronte c'è l'Irlanda del Nord e dunque si può sopperire a questa cosa".

Chi in attacco?

"Peccato non ci sia Scamacca. Parto da Kean, al suo fianco si deve scegliere quello più in forma fra Retegui e Pio Esposito. Mi sembra che sia Pio Esposito, ma vediamo cosa sceglie Gattuso".

Alla eventuale finale contro Galles o Bosnia ci pensa?

"Non ho preferenze perché non ci penso, prima c'è l'Irlanda del Nord".