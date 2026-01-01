Sarri-Napoli, Orsi vota no: "Non si può più giocare come nella stagione dei 91 punti"

Il nome di Maurizio Sarri torna a circolare in orbita Napoli, ma non tutti vedono di buon occhio un possibile ritorno. A esprimere perplessità è Nando Orsi, intervenuto ai microfoni di Televomero.

“Un ritorno di Sarri al Napoli? A Roma ha due anni di contratto, anche se non è un buon momento con la società: ci sono state diatribe da febbraio”, ha spiegato l’ex portiere, sottolineando come la situazione in casa Lazio sia tutt’altro che definita. “La maggioranza dice che andrà via, però ha ancora due anni di accordo e Lotito di solito non manda via allenatori in queste condizioni. Però la sensazione è che possa lasciare”.

Orsi, però, mette in guardia anche sulle aspettative: “I cavalli di ritorno non mi sono mai piaciuti. E la gente non deve pensare che, se arriva Sarri, si torni automaticamente ai 91 punti. Non funziona così”. Un concetto rafforzato con un esempio: “Guardiola al Barcellona giocava in un modo, al Bayern in un altro. Da Sarri ti aspetti tanto, ma non puoi pensare di rivedere esattamente quel Napoli”.