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Bayern Monaco, Bischof: "Andata? Non cambierà nulla. Mi faccio trovare pronto"

Bayern Monaco, Bischof: "Andata? Non cambierà nulla. Mi faccio trovare pronto"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:13Serie A
Filippo Davide Di Santo

15:40 – Domani si giocherà Bayern Monaco-Atalanta di Champions League. Tom Bischof presenta così la gara valida per gli Ottavi di ritorno della Coppa dei Campioni. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa del giocatore in diretta dal Bayern Training Ground. L’inizio della conferenza stampa sarà verso le 16:00.

16:00 - Comincia la conferenza di Bischof

Cosa vi aspettate dopo il risultato dell'andata e in che posizione giocherai domani?
"Loro tenteranno di passare il turno e sul ritmo non cambierà nulla. L'Atalanta ha giocatori veloci, ma noi daremo tutto e saremo concentrati. Sul ruolo staremo a vedere".

Giusto dire che sei un giocatore flessibile?
"In precedenza giocavo come attaccante, poi sono cambiato giocando come terzino destro e sinistro. Mi reputo un giocatore flessibile e in ogni posizione mi sento a mio agio".

Che messaggio vuole dare ai giovani?
"Sicuramente di fare bene per entrare in prima squadra. Parlo molto con i giovani dove devono imparare anche dagli errori".

Chi giocherà in porta?
"Non lo so. Abbiamo tanti e buoni portieri. Vedremo".

Lei spera nella Nazionale Maggiore o Under 21?
"Aspetterò giovedì, ma sarà una doppia vittoria".

Quanto è importante l'amicizia con Pavlovic?
"Molto. Ci troviamo bene e ciò aiuta ovviamente nelle prestazioni in campo".

Come giudica il suo primo bilancio in Champions?
"La differenza rispetto all'Europa League è un'altra cosa. In Coppa dei Campioni alzi molto il livello, soprattutto quando indossi una maglia come quella della Bayern Monaco. Sono contento di vestire questa casacca e di avere questa chance".

In che modulo si trova meglio?
"Servirà esperienza per capire. Io mi riadatto a tutto e posso dare una mano anche in fase offensiva".

Meglio affrontare Real o City?
"Sono due squadre grandissime. Sarà una gara molto aperta e staremo a vedere chi passerà il turno".

16:12 - Termina la conferenza stampa di Bischof

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