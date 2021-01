Bayern Monaco, Flick prova a frenare l'addio di Zirkzee: "Mi aspetto che rimanga qui"

Interrogato in conferenza stampa sul futuro di Joshua Zirkzee il tecnico del Bayern Monaco Hansi Flick ha voluto frenare sull’addio del giovane attaccante, dato a un passo dal trasferimento in prestito al Parma in Serie A: “Posso dire che Joshua si è allenato con noi oggi e mi aspetto che continuerà ad allenarsi con noi anche dopo questo periodo di mercato. Quindi non c’è nessun annuncio da fare”.