Bayern Monaco-Real Madrid, le formazioni ufficiali: Arbeloa punta su Brahim, Kompany non cambia
Bayern Monaco e Real Madrid tornano a sfidarsi per l’accesso alle semifinali di Champions League. Le due formazioni, che vantano 21 vittorie della competizione (15 del Real), ripartono dal 2-1 maturato all’andata al Bernabeu in favore dei tedeschi.
Arbeloa, per la remuntada, punta su Brahim Diaz, schierato titolare. Torna dal 1’ Bellingham, come da attese. Nessuna sorpresa nelle fila dei bavaresi: Kompany schiera lo sesso undici di partenza visto in Spagna, senza cedere alla tentazione di chiudersi in difesa.
Di seguito le formazioni ufficiali della partita.
Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Diaz; Kane. Allenatore: Vincent Kompany.
Real Madrid (4-3-3): Lunin; Alexander-Arnold, Militao, Rudiger, Mendy; Bellingham, Valverde, Guler; Brahim Diaz, Mbappé, Vinicius Jr. Allenatore. Alvaro Arbeloa.