Bernardo Silva piano A, Brahim Diaz piano B: tutte le idee della Juve per la trequarti

In casa Juve c’è il piano A per la trequarti ed è Bernardo Silva; c’è il piano B per lo stesso ruolo, e il volto è quello di Brahim Diaz. Poi ci sarebbero le occasioni e una di queste porta a Davide Frattesi: 26 anni, centrocampista offensivo, in uscita dai nerazzurri. O almeno queste sono le intenzioni del calciatore.

L’Inter chiede oltre 30 milioni di euro per Frattesi o uno scambio... difficile

L’Inter chiede oltre 30 milioni di euro: è un fattore che può essere determinante. Soprattutto perché, quando il club di Marotta è stato interpellato nei mesi scorsi, la risposta è stata quasi provocatoria: Andrea Cambiaso. Scambio molto complesso da mettere in piedi, scrive oggi Tuttosport.

A Spalletti piace Diaz, ma Bernardo rimane la priorità

Ben più semplice sarebbe perciò presentarsi dal Real Madrid nelle prossime settimane, in attesa che anche i blancos chiariscano il proprio futuro e quello di una parte della rosa. Su Brahim Diaz, ad esempio, il giudizio è sospeso. Molto passerà inevitabilmente dal prossimo corso tecnico, con ogni probabilità affidato a Mourinho. Spalletti darebbe immediatamente il suo placet all’operazione. Ma finché dunque ci sarà la possibilità di arrivare a Bernardo Silva, non esisterà Brahim Diaz; e senza Diaz partiranno i piani C. Si va così, almeno adesso. Entro fine stagione, la decisione di Bernardo Silva: se Barcellona o Juventus. Può cambiare un’intera annata, figuriamoci il mercato.