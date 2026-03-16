Belardi: "L'Udinese poteva pareggiare con la Juventus. Okoye? Venuto fuori con personalità"

L'ex portiere Emanuele Belardi, che in carriera ha vestito sia la maglia bianconera dell'Udinese che quella della Juventus, ha parlato al Messaggero Veneto della sfida di campionato giocata tra le due squadre nell'ultimo fine settimana di Serie A e vinta per 1-0 dalla Vecchia Signora grazie al gol di Boga: "Senza alcuni giocatori, per l'Udinese è difficile affrontare partite del genere. La Juventus comunque è stata brava a togliere i punti di forza al collettivo di Runjaic, squadra di struttura fisica e brava a ripartire. Spalletti sapeva che lasciare loro spazi avrebbe creato pericoli, ha preparato benissimo la gara".

L'Udinese poteva casomai sfruttare meglio le occasioni da lei avute. Come dice anche Belardi: "Sì, c'è del rammarico, potevano pareggiare. Va tenuto di conto che la Juventus è una squadra che sta bene, e quando Yildiz è al meglio qualsiasi giocatore fatica al suo cospetto. Lo sta dimostrando anche in Nazionale".

A dare una mano all'Udinese, comunque, ci ha pensato il portiere Okoye: "È ormai un ottimo estremo difensore. Forse deve ancora migliorare nella gestione della partita, perché spesso gioca in maniera istintiva. Sta però migliorando in questo senso. Si vede che c’è un lavoro alle spalle. E non dimentichiamo le vicissitudini personali, dalle quali è uscito bene. Con personalità".

L'Udinese può ambire comunque ancora al 10° posto, almeno, secondo Belardi: "Sono più che sicuro che arriveranno in quella posizione, se non un gradino sopra. L'Udinese comunque mi preoccupa più in casa che in trasferta". Molto potrebbe passare da Zaniolo: "Se si guarda solo all'aspetto tecnico, è da tenere, ti fa la differenza. Conosce bene il campionato e ha numeri importanti".