Di Gregorio o Perin? Belardi: "L'anno prossimo la Juve cambierà, Carnesecchi ottimo"

Anche nella sfida di stasera contro l'Udinese, dovrebbe spuntarla Mattia Perin, ma il tema del portiere in casa della Juventus non sembra essere risolto. Il tecnico Luciano Spalletti ha parlato della volontà di dare qualche settimana di tranquillità a Michele Di Gregorio dopo l'ondata di critiche ricevute, così il ballottaggio fra i due estremi difensori è destinato a rimanere aperto da qui al rush finale di questa corsa Champions.

L'ex portiere bianconero, Emanuele Belardi, nel corso di un'intervista rilasciata a TuttoJuve.com ha espresso il suo parere sul tema: "Su Di Gregorio si è creato un clima pesante: ha commesso qualche errore, come tutti, ma ogni minima svista viene pesantemente criticata. Avere un altro portiere esperto e di qualità come Perin ha permesso all'allenatore di fare scelte più tranquille".

Ma in vista della prossima stagione, che cosa farà la Juventus? Secondo Belardi potrebbero arrivare scelte nette, per portare cambiamento fra i pali: "Credo che l'anno prossimo la Juventus punterà su un nuovo portiere" - ha spiegato Belardi. Che poi ha detto la sua anche in merito ad alcuni nomi accostati in sede di mercato: "Vicario sta avendo dei problemi quest'anno. Carnesecchi è un ottimo prospetto anche per il lungo termine. All'Atalanta però i prezzi sono alti".