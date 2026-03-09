"Una cosa mai vista nella storia del calcio": Belardi sugli infortuni del Napoli

Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
© foto di Federico Gaetano
Daniele Najjar
Oggi alle 16:55Serie A
Daniele Najjar

Nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com l'ex portiere del Napoli, Emanuele Belardi, ha parlato della stagione che stanno vivendo gli azzurri di Antonio Conte.

Qualora il Napoli arrivasse fra le prime 4, si può parlare di stagione positiva (anche considerando la Supercoppa vinta), visti i tanti infortuni?
"A Napoli è successo qualcosa che non ho mai visto nella storia del calcio. Tanti infortuni, anche gravi, non li ricordo in una sola annata. Arrivare in Champions è fondamentale".

Che ne pensa di Milinkovic-Savic e Meret?
"Meret a Napoli, nonostante sia il portiere che ha vinto più di tutti, non è mai stato accettato al 100%. Peccato, perché secondo me è un ottimo portiere. Quest'anno anche a causa degli infortuni l'alternanza è venuta a mancare. Milinkovic-Savic ha delle qualità dal punto di vista del gioco con i piedi e per le ripartenze, ma per me non è un portiere da top club. Se è stato fatto questo investimento per lui evidentemente l'allenatore vede qualcosa che a lui serve".

Il derby ha riaperto la lotta Scudetto?
"Uno spiraglio c'è, ma sette punti sono tanti. Se avesse vinto l'Inter, l'argomento sarebbe stato chiuso. Il Milan è in fiducia, non ha altre competizioni, anche se pure l'Inter ora ha solo la Coppa Italia in aggiunta. La prossima sfida dell'Inter però è contro l'Atalanta: con un altro passo falso si potrebbe davvero riaprire, ma per adesso la distanza è tanta".

