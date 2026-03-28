Belgio, Garcia: "Capisco Lukaku, non si sente al 100%. Torni a Napoli e ritrovi continuità"

Dal ritiro negli Stati Uniti del Belgio arrivano aggiornamenti importanti sulle condizioni di Romelu Lukaku. A fare il punto è il commissario tecnico Rudi Garcia, che ha analizzato lo stato fisico dell’attaccante, ancora alle prese con un recupero non del tutto completato.



Il ct dei Diavoli Rossi ha spiegato come il centravanti stia seguendo un percorso mirato: “Romelu non si sentiva al 100% e ha dovuto seguire un programma specifico. Quando non sei al massimo, anche l’aspetto mentale diventa fondamentale, soprattutto per la paura di ricadute”.

Garcia ha poi sottolineato la delicatezza della situazione, evidenziando i tempi necessari per tornare in piena forma: “Questo tipo di infortunio richiede tempo, soprattutto senza intervento chirurgico”.

Infine uno sguardo anche al futuro immediato, con un auspicio chiaro: “Spero che possa tornare presto al Napoli e giocare con continuità, è importante per il club e per la nazionale”. Parole che confermano quanto Lukaku resti un punto di riferimento, nonostante le difficoltà fisiche del momento.