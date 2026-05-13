TMW Acerbi e De Vrij, ultima finale con l'Inter? Confronto col club dopo l'ultima giornata

Stefan De Vrij e Francesco Acerbi hanno scritto la storia recente dell'Inter. Il difensore olandese arrivato a Milano nell'estate 2018 con la casacca nerazzurra ha collezionato quasi trecento presenze ufficiali, ha vinto quattro coppe nazionali, tre campionati e stasera potrebbe mettere le mani sull'ottava coppa al termine di otto stagioni nerazzurre. L'olandese classe '92 all'Olimpico partirà dalla panchina esattamente come Francesco Acerbi che invece il passaggio dalla Lazio all'Inter su espressa richiesta di Simone Inzaghi l'ha definito qualche anno più tardi. Nell'estate 2022. Quasi 150 presenze, il centrale classe '88 per tre stagioni è stato titolare indiscusso dell'Inter toccando il suo apice nelle semifinali di Champions di un anno fa col Barcellona.

A differenza di quanto accaduto nelle passate stagioni, Acerbi e De Vrij quest'anno sono stati degli onesti comprimari. Quasi mai hanno insidiato la titolarità di Bisseck, Akanji e Bastoni, penalizzati anche da un carta d'identà che oggi recita 34 anni per l'olandese e 38 per il centrale lombardo. A gennaio entrambi al centro di trattative con l'Al-Hilal, i due calciatori sono in scadenza di contratto e quella di stasera potrebbe rappresentare l'ultima grande gioia con la casacca nerazzurra prima di voltare pagina.

Ad oggi è molto probabile il loro addio il prossimo 30 giugno una volta scaduto il contratto, anche se l'ultima parola sulla questione arriverà solo dopo l'ultima gara di campionato. Nella settimana successiva al match contro il Bologna che abbasserà il sipario sull'annata dei nerazzurri è previsto infatti un confronto con la società per mettere un punto sulla vicenda, per capire senza ulteriori indugi quali sono le intenzioni dell'Inter. Per entrambi ci sono apprezzamenti sia in Italia che in Europa, ma sia Acerbi che De Vrij hanno deciso di dare priorità all'Inter. Di aspettare quest'ultimo confronto prima di valutare nuove opportunità.