Belgio, Garcia: "Spero De Bruyne rientri a marzo. Lukaku? Diamogli ancora tempo"

Il cammino di avvicinamento al Mondiale passa anche dall’infermeria. Il commissario tecnico del Belgio, Rudi Garcia, ha fatto il punto sulle condizioni dei suoi uomini simbolo, soffermandosi in particolare su Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne, entrambi alle prese con problemi fisici vissuti in stagione al Napoli.

Garcia ha invitato alla calma per Lukaku, spiegando che il percorso di recupero richiede tempo e attenzione: “Lukaku ha giocato pochi minuti e poi ha accusato di nuovo dei fastidi. È normale, con un infortunio del genere. Ha bisogno di tempo e lo sapevamo fin dall’inizio”. Il ct, però, non ha dubbi sulla sua capacità di tornare protagonista: “Sono convinto che rientrerà al meglio. C’è ancora margine, anche se marzo si avvicina”.

Situazione diversa per De Bruyne, che sta seguendo un programma personalizzato: “Kevin sta lavorando individualmente e speriamo possa rientrare a marzo. Dovrebbe essere possibile, ma bisogna distinguere tra essere guariti ed essere realmente in forma”. Un passaggio chiave, che sottolinea come il recupero atletico non coincida sempre con la semplice assenza di dolore.