Bellinazzo: "Dire no alla Superlega significa non riconoscere che l'attuale sistema non funziona"

Marco Bellinazzo, giornalista ed esperto di finanza relativa allo sport, dice la sua sulla creazione della Superlega europea in un collegamento con Sky: "Capisco le perplessità che sono anche le mie e di chi ama lo sport, ma nel sistema attuale di fatto il merito è già azzerato. Chi non coglie l'effettiva portata di questa situazione: abbiamo un numero di club iperindebitati che hanno la possibilità di triplicare i propri ricavi. C'è un valore inespresso che la UEFA che non è riuscita a estrarre dal calcio europeo. Alla base dell'accelerazione c'è la necessità di coprire questo buco finanziario: la SuperChampions era un compromesso che non è stato ritenuto sufficiente dai dodici club che hanno fondato la Superlega. Un paragone frequente è quello con la NFL. L'NFL ha 300 miloni di appassionati e fa 8/9 miliardi di fatturati e diritti tv, il calcio ha 3 miliardi di tifosi e con la Champions e l'Europa League fattura 3 miliardi. E' stata la UEFA a creare la Superlega, perché vi invito a guardare quante volte le 12 squadre fondatrici non hanno partecipato alla Champions League negli ultimi anni. Dire no alla Superlega significa non riconoscere che l'attuale sistema non funziona".