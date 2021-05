Benevento, Improta: "Cancelliamo il passato, fondamentale battere il Cagliari"

"Abbiamo provato a mettere in difficoltà una grande squadra come il Milan, è evidente che se perdi 2-0 potevi fare meglio e qualcosa non ha funzionato. Ma la settimana prossima ci sarà la partita con il Cagliari ed è una sorta di finale da vincere a tutti i costi. Sappiamo benissimo che in casa non stiamo viaggiando ai ritmi che ci aspettavamo, non mi va nemmeno di soffermarmi sull'assenza del pubblico perchè purtroppo eravamo consapevoli della particolarità di quest'annata ricca di incognite. Ogni settimana ci interroghiamo su cosa fare per migliorare, il mister è un martello e noi dobbiamo cercare soltanto di non pensare troppo a quello che è stato. Nel girone d'andata abbiamo conquistato tanti punti, poi c'è stato un calo ma il destino è nelle nostre mani e vogliamo battere il Cagliari per lanciare un segnale a tutti: il Benevento merita di restare in serie A. Questa categoria è difficilissima, affrontiamo campioni di ogni genere, ma tra le mura amiche arriveranno due squadre che sono alla nostra portata. Ci dobbiamo credere, non c'è alternativa alla vittoria". Così il centrocampista del Benevento Riccardo Improta ai microfoni di OttoChannel.