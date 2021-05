Benevento, Inzaghi: "Bisogna essere uomini nel bene e nel male. Aspettiamo Lazio-Torino"

Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, è intervenuto al termine del match contro il Crotone. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Questo ci ha penalizzato, se facciamo 20 tiri non possiamo tenere aperta la partita. Non ho visto il gol finale, non è possibile che il portiere loro sia sempre il migliore in campo. Dobbiamo farci un esame di coscienza, eravamo partiti bene. Dovevamo far fallo, fermare l’azione. La partita era finita. Aspettiamo Lazio-Torino, abbiamo ancora una speranza, speriamo di giocarcela all’ultima".

Ci racconta cosa ha visto negli occhi dei calciatori?

"È normale che ci sia dispiacere, ma il calcio è questo. Non avevo visto il gol, se non la chiudi rischi che può finire così. Aspettiamo mercoledì, il Crotone non ci ha regalato nulla, come giusto che sia. Se la Lazio vince possiamo giocarcela. Non credo alla fortuna e alla sfortuna, dovevamo essere più cinici".

Cosa succederà adesso?

"Valuteremo con la società. Bisogna essere uomini nel bene e nel male, nel girone di ritorno non siamo stati all’altezza. Ora abbiamo ancora questa speranza, speriamo che tutto ciò possa accadere".