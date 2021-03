Benevento, Letizia: "La gara con la Juve fa parte della nostra storia ma ora testa alla salvezza"

vedi letture

Gaetano Letizia, terzino del Benevento, ha parlato a Ottopagine.it in vista della ripresa del campionato: "Penso di rientrare a pieno ritmo entro un paio di giorni, questa volta ci andrò molto cauto. Mancano due mesi alla fine del campionato e un nuovo infortunio potrebbe farmi terminare la stagione in anticipo. Voglio dare il mio contributo per la salvezza, è la cosa più importante in assoluto per me".

Inzaghi ha dichiarato che senza infortunio Mancini avrebbe potuto convocarla in Nazionale, aveva sentore che potesse accadere?

"Non saprei, ma purtroppo è andata così. Io penso solo al rientro. Se poi arriverà una chiamata in futuro, ne sarò felice ovviamente. Adesso nella mia testa c'è solo la salvezza del Benevento".

Cosa ha significato vincere contro la Juventus?

"È statobellissimo anche perché non so quante matricole ci siano riuscite. È una partita che fa parte della nostra storia. Era impensabile andare a battere Morata e Ronaldo in casa loro. L'emozione è stata fortissima, se ne parlerà per anni".

Il match contro il Parma darà vita a un nuovo campionato, come lo affronterete?

"Dobbiamo stare tranquilli e giocare partita dopo partita. Non dobbiamo caricare troppo questo finale di campionato. Affronteremo tutte le gare allo stesso modo di sempre, con la voglia di prenderci i tre punti e avvicinarci al nostro scudetto".

Cosa pensa del Parma?

"Come Torino e Cagliari è una delle grandi deluse del torneo. Hanno calciatori forti che non si aspettavano di dover fare un campionato del genere. È un bene che stiano andando così, visto che ha permesso anche a noi di avere 7 punti di vantaggio sulla zona salvezza".