Benevento, Montipò: "Rammaricati, ma la Samp è un'ottima squadra"

"Siamo ovviamente rammaricati perchè avevamo sbloccato lo 0-0 creando, successivamente, almeno due grandi occasioni per raddoppiare e chiudere il match. Purtroppo la Sampdoria ha avuto una grande reazione nel finale e, dopo l'1-1, ci ha messo obiettivamente in difficoltà. E' vero che cambiare continuamente formazione può essere un problema, ma sapevamo benissimo che sarebbe stata una stagione anomala a causa del Covid e non vogliamo nessun tipo di alibi: ci sono tutte le possibilità per conquistare la salvezza, dobbiamo solo pensare a lavorare e a ripartire. A Bologna sarà dura, stiamo parlando di una squadra blasonata e che ha giocatori di livello assoluto. Con le porte chiuse, però, non c'è differenza tra casa e trasferta e sono convinto vedremo il solito Benevento aggressivo e propositivo. Non dobbiamo pensare alla doppia sfida con Roma e Napoli, ragioniamo gara dopo gara e alla fine tireremo le somme. La mia crescita? Fino a qualche anno fa ero in C, ora mi ritrovo nella massima categoria e voglio tenermela stretta". Queste le parole di Lorenzo Montipò ai microfoni di OttoChannel.