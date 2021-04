Benevento-Sassuolo 0-1 al 45'. Poco gioco, molta confusione. Poi l'autorete di Barba

vedi letture

Benevento-Sassuolo 0-1

Marcatori: 45’ Barba aut.

Sfida al ‘Vigorito’ con obiettivi diversi fra Benevento e Sassuolo per il posticipo della 30^ giornata di Serie A. I padroni di casa sono a caccia di altri punti per avvicinarsi alla salvezza, sfruttando le sconfitte di Fiorentina, Cagliari, Parma e Crotone, mentre la formazione emiliana con due sole vittorie nelle ultime dieci giornate deve cercare di ritrovare il filo di un cammino interrotto nelle scorse settimane e che è costata la corsa europea per i neroverdi.

Poco gioco e un autorete allo scadere - Pronti, via ed è il Benevento a farsi subito pericoloso con Depaoli. Cross dalla sinistra di Improta che in area trova l’altro esterno che calcia al volo non centrando però la porta di Consigli. Sassuolo che risponde subito con una palla lunga per Raspadori: palla indietro per l’inserimento di Lopez che calcia ma non centra lo specchio della porta. Ritmi subito alti al Vigorito con entrambe le squadre che puntano a far gol fin dalle prime battute del match. Precisione però poca e gioco non propriamente limpido soprattutto da parte del Benevento. Anche il Sassuolo per farsi pericoloso sfrutta i calci piazzati con Marlon che si fa vedere con un colpo di testa su calcio d’angolo che finisce molto alto sopra la porta di Montipò. Al 26’ altra occasione per il Sassuolo con Locatelli che calcia in girata dopo un assist di Kyriakopoulos dal limite dell’area. Palla fuori ma non di molto. Al 43’ sortita offensiva del Benevento con una doppia azione dalle corsie, cross in area ma nessuna conclusione. Sassuolo in vantaggio al 45’ con la collaborazione di Boga che salta un paio di difensori, scavetto a favore di Raspadori deviata in rete da Barba. E primo tempo che si chiude qui.