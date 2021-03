Bentancur positivo, resta l'emergenza per Pirlo. Da Dybala a De Ligt e Arthur, chi recupera?

vedi letture

Siamo nel momento clou della stagione della Juventus e i bianconeri devono ancora fare i conti con l'infermeria piena. L'ultimo a entrarci, sebbene per causa del Covid-19, è Rodrigo Bentancur, col comunicato arrivato pochi istanti fa. Adesso la Lazio poi sarà il tempo della Champions League contro il Porto. Buone nuove pare sul fronte Matthijs de Ligt che resta in dubbio però per la gara coi biancocelesti. Torna a correre, ed è una buona nuova, anche il regista brasiliano Arthur: nel mirino c'è la Champions per la quale il giocatore ha dato disponibilità. Da valutare Leonardo Bonucci per la Lazio, domani seduta decisiva per smaltire l'affaticamento alla coscia. Per Giorgio Chiellini l'obiettivo invece è il Porto, contro i biancocelesti ci sarà Merih Demiral in mezzo alla difesa. Infine Juan Guillermo Cuadrado che è tornato ad allenarsi coi compagni: magari non 180 minuti ma sarà arruolabile per entrambe le gare. Ultima nota su Paulo Dybala: dipende dalle sue sensazioni il recupero o meno per il Porto, al momento si va verso un possibile forfait.