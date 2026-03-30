Esclusiva TMW Beppe Accardi: “Italia, più gesti tecnici e meno tablet. Che cuore con Gattuso”

“L’Italia contro la Bosnia può farcela. Gattuso entra nel cuore dei calciatori e in queste partite questo aspetto fa la differenza”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’operatore di mercato Beppe Accardi.

L’Italia si gioca l’accesso al Mondiale ad uno spareggio. Sembra paradossale…

“Da vent’anni combattiamo con teorie, tattiche e così via. In Italia se i genitori rompessero tutte I tablet e i ragazzini tornassero a giocare a calcio sarebbe meglio. Si parla di fisico e meno di tecnica. Ricordiamoci che siamo stati quelli che abbiamo bocciato Messi perché era troppo piccolo. Si dia spazio al gesto tecnico e meno alle teorie inutili”.

Dunque, andremo al Mondiale?

“Credo di sì. Gattuso è riuscito a dare cuore e anima ad una Nazionale che aveva perso tutte queste qualità. Con Bearzot abbiamo vinto un Mondiale a cui nessuno credeva”.