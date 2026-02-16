...con Beppe Accardi

"Inter-Juventus? Ho visto le polemiche ma fanno parte del calcio. Sarebbe meglio non dare peso a queste cose. Ho letto che Bastoni ha ricevuto dei commenti davvero brutti sui suoi social, così non va". Così a TuttoMercatoWeb.com l'operatore di mercato Beppe Accardi.

Le reazioni sui social sono state esagerate...

“E poi la cattiveria delle persone è infinita, i social hanno solo creato scompiglio e problemi. Faccio un esempio:si era sparsa la voce che fosse morto Orazio Russo, io stesso, visto che e stato un mio calciatore, ho scritto un commento sulla sua morte. Sul momento non era morto. È morto dopo. Tutti ci facciamo prendere dalla foga dei social network....".

L'Inter ha ipotecato lo Scudetto?

“Nel calcio conta quando è finita la partita e il risultato. Oggi l’Inter per perdere lo Scudetto dovrebbe diventare una squadra di ubriachi”.

I demeriti di Milan e NapolI'

“Il Napoli ha avuto un sacco di infortuni e questo è sotto gli occhi di tutti. Capire gli errori diventa difficile. Il Milan invece è in un periodo di ricostruzione e ci può stare che ci siano dei momenti non felici, ma sta facendo un buon campionato”

Serie B: è l'anno buono per il suo Palermo?

“Tre mesi fa ho detto che Palermo, Frosinone, Venezia e Monza si giocano il campionato. Questo può essere l’anno buono. Ma dipende anche dalle altre che vanno a tremila. Gli scontri diretti saranno fondamentali”.

La Samp prova a risalire la china...

“La Samp ha fatto un mercato molto importante. Un mese fa tanti la davano per morta, invece meritano i complimenti perché si sono rimessi in carreggiata”