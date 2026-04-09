…con Beppe Accardi

“La Nazionale? C’è poco da dire: sono stati fatti degli errori. Questo non è il momento delle critiche ma quello di ricostruire. Leggo di gente che spara a zero ma oggi bisogna pensare a ripartire”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’operatore di mercato Beppe Accardi.

Come ha visto le dimissioni di Gravina?

“Giusto che si sia dimesso. Si parlava da tempo che non fosse adeguato a ricoprire il ruolo di presidente federale ma certamente non è il colpevole del disastro. Oggi è facile sparare su di lui. Si parla di tante altre cose, come ad esempio i genitori che pagano per far giocare i figli: possono spendere tutti i soldi che vogliono, se non valgono calcisticamente non arrivano”.

Come si riparte?

“Con umiltà e gente che sa fare calcio. Bisogna lavorare nelle scuole calcio. Oggi i ragazzi giocano più con gli iPad che a calcio, se non si fa un progetto serio partendo dai settori giovanili investendo soldi sui tecnici non saranno mai all’altezza. Vogliono fare il bene del calcio? La Federazione deve imporre che i tecnici dei settori giovanili vengano ben pagati. Oggi chi allena nelle giovanili prende 3-400 euro al mese, quando glieli danno. Si cominci da questo”.

Conte l’uomo giusto per ricominciare?

“Potrebbe essere una soluzione giusta. Ma Gattuso ha fatto un grande lavoro, ha ricompattato un ambiente che era andato a quel paese. Cosa doveva fare di più?”

Un’idea porta a Silvio Baldini ad interim.

“Una soluzione. Perché a differenza di tanti scienziati che fanno i matematici entra nel cuore delle persone. Sa tirare fuori da un gruppo risorse che vanno oltre il calcio”.