Accardi sul Palermo: "Questo può essere l'anno giusto per la promozione in Serie A"
“Tre mesi fa ho detto che Palermo, Frosinone, Venezia e Monza si giocano il campionato. Questo può essere l’anno buono". Il procuratore Beppe Accardi nel consueto A Tu per tu su Tuttomercatoweb.com parla così della corsa promozione in Serie B: "Ma dipende anche dalle altre che vanno a tremila. Gli scontri diretti saranno fondamentali”.
Spazio poi anche alla risalita di un'altra big del campionato cadetto che è uscita trasformata dalla finestra invernale dei trasferimenti: “La Samp ha fatto un mercato molto importante. Un mese fa tanti la davano per morta, invece meritano i complimenti perché si sono rimessi in carreggiata”
