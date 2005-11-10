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Bergomi: "Malen ha le movenze e il motore di Ronaldo il fenomeno. Roma la rivale dell'Inter"

Bergomi: "Malen ha le movenze e il motore di Ronaldo il fenomeno. Roma la rivale dell'Inter" TUTTOmercatoWEB
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Giacomo Iacobellis
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Giacomo Iacobellis
Oggi alle 08:38Serie A
Lo storico baluardo nerazzurro ha speso belle parole per l'attaccante olandese di Gasperini, sbilanciandosi anche sulla corsa scudetto.

Beppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, ha concesso un'intervista al Corriere dello Sport, soffermandosi a lungo sulla rivelazione Donyell Malen nella Roma. Di seguito l'estratto dedicato all'olandese.

Bergomi esalta Malen

"Sarà pur vero che gli attaccanti di Gasp hanno sempre fatto gol. ma questo ci mette del suo. E poi è incredibile come fosse convinto: 'se vengo mi fai fare il centravanti?', gli ha detto. La stessa cosa che voleva Gasperini. Ricordo ancora il suo debutto a Torino: gli ho visto fare dei movimenti fuori linea, sul corto, sul lungo, degli smarcamenti… Quando hai queste doti e non sbagli mai il primo controllo, fare gol sembra la cosa più facile", ha esordito Bergomi.

"Malen è unico e al tempo stesso erede di tanti bomber. Non dico che mi ricorda Ronaldo il fenomeno, ma ha quel tipo di movenze e un motore simile. Abilità nello stretto, smarcamenti, attacco alla profondità, capacità di duettare coi compagni, conclusioni: ha un repertorio completo, pur essendo un normotipo, distante da quei centravanti colossi di 190 cm che vanno per la maggiore", ha proseguito Bergomi. Che in chiave scudetto vede la Roma come alternativa più credibile all'Inter: "Assolutamente sì perché ha solidità difensiva, fisicità a centrocampo e davanti gente davvero forte".

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