Conceiçao si sta prendendo la Juventus: parti a lavoro per il rinnovo con aumento di ingaggio

Il portoghese è un titolare inamovibile per Spalletti, e l'agente Mendes punta al rinnovo fino al 2031 con ingaggio superiore ai 4 milioni l'anno.

Nel momento in cui la Juventus ne ha più bisogno, Francisco Conceiçao sta rispondendo presente. Con Kenan Yildiz ai box, Luciano Spalletti ha trovato nel portoghese una certezza, consacrata dal gol che ha sbloccato la sfida contro l’Atalanta. Una rete attesa, soprattutto per un giocatore che aveva più volte sfiorato la gioia personale senza riuscire a trovarla.

Numeri e crescita

I numeri raccontano solo in parte il peso di Conceicao, sottolinea Tuttosport. In Serie A sono arrivati un gol e un assist, ma a convincere è soprattutto la continuità della sua produzione offensiva: 12 tiri, 5 nello specchio, 23 cross, 8 occasioni create e 30 tocchi nell’area avversaria. Spalletti ne apprezza intensità e pericolosità e lavora per completarne la maturazione. L’obiettivo è avvicinarlo, per caratteristiche e impatto, al modello Mohamed Salah, soprattutto nella capacità di incidere negli ultimi metri.

Il nodo rinnovo

Sul tavolo torna anche il rinnovo. L’entourage guidato da Jorge Mendes punta a prolungare l’accordo fino al 2031, con un adeguamento dell’ingaggio oltre i 4 milioni netti a stagione. La Juventus considera Conceicao un patrimonio tecnico ed economico e, in estate, ha resistito ai sondaggi delle big inglesi. Liverpool, Chelsea e Manchester United si erano interessate al portoghese senza però trasformare i contatti in offerte concrete.