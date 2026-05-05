Bergomi: "Muharemovic post-Bastoni all'Inter, dico sì. E uno tra Koné, Rabiot e Thuram"

L'ex difensore Giuseppe Bergomi è stato intervistato all'interno dell'edizione di oggi di Repubblica, per approfondire i temi legati alla conquista del 21° Scudetto dell'Inter: "Vincere in mezzo alla propria gente è incredibile, anche se penso che per i tifosi interisti nessuna emozione batterà quella della seconda stella nel 2024, in un Meazza rossonero".

Prosegue ancora Bergomi: "Dopo il ritorno col Como ho capito che avrebbero vinto, le inseguitrici hanno cominciato a perdere. Altro momento topico è stato l'uscita dalla Champions col Bodo, che è stata dolorosa ma ha aiutato a salvare energie". E un gol decisivo? Dice l'ex difensore: "Calhanoglu, contro la Roma".

Bergomi elogia anche la figura dell'allenatore nerazzurro Cristian Chivu: "Bravo a riconoscere il lavoro di Inzaghi e aggiungere le sue idee, senza guastare automatismi o mettere in difficoltà i giocatori. Samaden diceva che entra nel cuore dei giocatori e così è stato. Il migliore? Lautaro, un gradino sotto Zielinski e Dimarco. La sorpresa? Pio Esposito, entra e dà energia".

Aggiunge ancora Bergomi: "All'Inter sono mancati a lungo Dumfries, Calhanoglu, Lautaro e anche Bastoni nel finale di stagione, dopo che questo aveva subito una gogna pubblica ingiustificata. Via dall'Inter? Ha grande valore, non lo si può svendere. In Spagna lo vedo bene, come in Premier League. Al suo posto mi piacerebbe Muharemovic, e confermerei De Vrij come riserva".

Prosegue e conclude quindi Bergomi con qualche 'consiglio per gli acquisti' dell'Inter: "Vorrei un centrocampista tecnico e forte fisicamente: Koné, Rabiot o Khephren Thuram. E qualcuno che salti l'uomo alla Nico Paz. Per le fasce mi piace tanto Palestra, ma è caro. Una rivoluzione, sì, ma senza rischiare troppo. L'obiettivo dovrà essere vincere il campionato. E non vale solo per l'Inter: Milan, Napoli e Juve non possono dire di puntare solo ai posti Champions, non è giusto verso i tifosi".