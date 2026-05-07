Biglia: "Mai più tornato a Roma dopo la Lazio. Sembravo un traditore, non conoscevano le cose"

Lucas Biglia, ex centrocampista di Milan e Lazio, si è raccontato in una lunga lettera scritta per GianlucaDiMarzio.com, tornando anche a parlare del periodo che ha trascorso con la maglia biancoceleste: "Ho vissuto gli anni più belli della mia vita. Ho espresso il miglior calcio della mia carriera. Ho amato davvero quella maglia. Nel 2015 avevo anche rifiutato un’offerta dello United perché con la società avevo deciso di continuare la mia carriera a Roma. Mi avevano promesso un rinnovo, la mia famiglia stava bene. Non aveva senso cambiare".

Qualcosa però andò storto: "L'addio mi è costato tanto. Mi sono trovato costretto a cambiare. Non ne ero sicuro, ma non avevo altra scelta. Non ne ho mai parlato, ho preferito il silenzio. Anche a costo di farmi del male. Perché da fuori nessuno conosceva la realtà dei fatti. Da fuori Biglia sembrava un traditore. Ed essere trattato come tale, ricevere fischi e critiche dai tifosi ai quali avevo sempre dato tutto, mi ha ferito. Ed è forse per questo che in città non ci sono mai più tornato. Il dolore sarebbe forse ancora troppo grande".

Biglia passò così al Milan: "Dopo poche settimane di allenamenti mi sono infortunato. Non stavo bene. Non sono mai stato bene. E questo mi dispiace. Avrei voluto esprimermi in altro modo con la maglia rossonera".