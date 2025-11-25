Biglia e il "Forza Lazio" al primo giorno di Milan: "Avevo appena vomitato, stress elevato"

Nel corso dell'intervista rilasciata a Diretta.it l'ex centrocampista della Lazio e del Milan, Lucas Biglia, ha parlato anche del suo discusso trasferimento dalla Capitale per vestire la maglia rossonera.

IN particolare fece scalpore la sua prima dichiarazione da giocatore del Milan, un "Forza Lazio" dichiarato a un tifoso che lo stava filmando dopo le visite mediche, che fece il giro del web.

Questa la spiegazione di Biglia in merito: "Ero arrivato la notte prima dopo due giornate intensissime. Il giorno dopo feci i test a Milan Lab, dei test molto esigenti a livello fisico e dopo praticamente quaranta giorni di vacanze senza allenamenti specifici. Mi portavo appresso uno stress molto elevato, e avevo anche vomitato a fine test. Mentre rientro arriva uno che neanche potrei definire tifoso e mi chiese un saluto e io dissi quel "Forza Lazio" che è passato alla storia, anche perché è stato ripreso. Ma nessuno sapeva cosa fosse successo prima".

Sull'esperienza in rossonero, che non è andata probabilmente come sperava e si aspettava, aggiunge poi: "Ho avuto molti infortuni, anche questo va detto. Nei derby in campionato non sono mai riuscito a vincere, ma ci fu una vittoria per 1-0 in Coppa Italia che ricordo con piacere".