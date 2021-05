Bocalon esulta: "Cosa farò per la promozione? Faccio tutto quello che vogliono i tifosi"

vedi letture

Riccardo Bocalon, attaccante del Venezia, è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la promozione in serie A: "Io sono nato qui, nessuno può capire questa cosa. Il gol? Ho cercato l’unico modo per colpire, dobbiamo crederci sempre, sempre".

Perché nessuno può capire la sua gioia in questo momento? Cosa significa per lei Venezia?

"Qualcuno può capire, la mia famiglia. L’ho sognato sin dal primo giorno, dovevo prendermi le mie rivincite dopo la retrocessione con questa maglia".

Il merito è del gruppo.

Siamo un gruppo incredibile, è merito di tutti. Tutti quelli che erano in campo proprio a Cittadella, l'ultima giornata ci ha permesso di avere un piccolo vantaggio oggi. Mi dispiace per loro, fanno sempre i playoff da diversi anni, vista l'organizzazione meritano di raggiungere i propri obiettivi. Non sono frasi fatte, siamo sempre andati a 2000 per cercare di giocare oggi anche dieci minuti. Cosa farò per la promozione? Scelgono i tifosi, faccio tutto quello che vogliono".