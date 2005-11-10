Ufficiale
Bologna, l'attaccante Tommaso Ebone rinnova per 3 anni e va in prestito al Lumezzane
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Il giovane talento rossoblù, reduce dal prestito al Trento della scorsa stagione, continuerà dunque a farsi le ossa altrove.
Il Bologna FC 1909 comunica sui propri canali ufficiali di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante Tommaso Ebone per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2029. Le prestazioni sportive del giocatore sono state contestualmente cedute al FC Lumezzane a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027.
I numeri di Ebone nella passata stagione
Nel 2025-2026 Ebone ha giocato in prestito al Trento, collezionando 21 presenze con 2 gol e 1 assist.
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