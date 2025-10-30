Doppia tegola in casa Trento: Miranda ed Ebone si operano. Le loro condizioni
Doppio stop in casa Trento dove il difensore centrale Miranda, fermo ormai da fine settembre, si è operato al ginocchio sinistro e dovrà restare fermo circa un mese, mentre l'attaccante Ebone ha dovuto ricorrere a un intervento alla spalla sinistra dopo aver saltato la gara col Vicenza. Questa la nota del club gialloblù in merito ai due calciatori:
"A.C. Trento 1921 comunica che il calciatore Kevin Miranda si è sottoposto all’intervento di meniscectomia selettiva laterale del ginocchio sinistro ed ha già iniziato il percorso di riabilitazione.
Il calciatore Tommaso Ebone si è invece sottoposto ad un intervento di stabilizzazione della spalla sinistra e nei prossimi giorni inizierà il percorso di riabilitazione.
Tutta A.C. Trento 1921 augura a Kevin e Tommaso una pronta e completa guarigione".
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.