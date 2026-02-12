Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Ebone, il primo gol fra i pro e la fine di un incubo che fa sorridere il Trento. E anche il Bologna

Ebone, il primo gol fra i pro e la fine di un incubo che fa sorridere il Trento. E anche il BolognaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 18:38Serie C
Tommaso Maschio

La prima esperienza lontano da Bologna del centravanti Tommaso Ebone non è stata davvero delle più semplici. Dopo una stagione condizionata da un grave infortunio (rottura del crociato) che aveva interrotto un ottimo avvio (sei reti in 11 presenze) per il giovane calciatore la società felsinea aveva scelto una piazza come Trento dove potersi mettere in mostra fra i professionisti e dimostrare il proprio valore anche in ottica di un ritorno alla casa base.

E invece, proprio mentre stava ritrovano la condizione e aumentando il minutaggio era arrivata un’altra tegola con un infortunio alla spalla che gli aveva fatto saltare tre mesi e che poteva rappresentare una mazzata anche a livello mentale. Il classe 2005 però non si è lasciato abbattere, ha lavorato duramente per recuperare e tornare in campo per dare una mano ai compagni con la prima convocazione a fine gennaio che è stata un po' l’uscita da un tunnel lunghissimo.

E se il ritorno in campo contro la Pergolettese lo scorso weekend appariva un altro passo avanti verso la normalità, la gara di ieri contro l’Arzignano ha rappresentato la fine di un incubo: subentrato nel finale infatti Ebone ha trovato la sua prima rete fra i professionisti allo scadere. Per di più di fronte ai suoi genitori e alla sua compagna a cui nel post gara ha dedicato un pensiero particolare: “Per me questo gol ha un significato speciale: vengo da un periodo difficile e quando ho visto i miei genitori sugli spalti non ho potuto trattenere le emozioni. Ho superato quel momento anche grazie al supporto della mia compagna, che mi è stata sempre vicino”.

Un gol che farà certamente felice anche il Bologna, proprietario del cartellino, che spera di vedere sbocciare quello che è stato considerato a lungo uno dei migliori talenti della Primavera e magari ritrovarsi in casa un rinforzo offensivo per gli anni a venire.

Articoli correlati
Doppia tegola in casa Trento: Miranda ed Ebone si operano. Le loro condizioni Doppia tegola in casa Trento: Miranda ed Ebone si operano. Le loro condizioni
Trento, dal Bologna ecco Ebone. L'attaccante si trasferisce in gialloblù in prestito... Trento, dal Bologna ecco Ebone. L'attaccante si trasferisce in gialloblù in prestito
Altre notizie Serie C
Serie C, il programma delle ultime sette giornate della stagione regolare: date e... Serie C, il programma delle ultime sette giornate della stagione regolare: date e orari
Serie C, 26ª giornata: disastro Samb già dopo i primi 45'. Pontedera sotto col gol... Serie C, 26ª giornata: disastro Samb già dopo i primi 45'. Pontedera sotto col gol dell'ex
Ebone, il primo gol fra i pro e la fine di un incubo che fa sorridere il Trento.... Ebone, il primo gol fra i pro e la fine di un incubo che fa sorridere il Trento. E anche il Bologna
Giovanni Zichella: "Arezzo la più forte del Girone B. E il Perugia potrà evitare... Giovanni Zichella: "Arezzo la più forte del Girone B. E il Perugia potrà evitare il playout"
Trento, colpo d'esperienza per la difesa: arriva l'ex Avellino Rigione. Ecco il contratto... UfficialeTrento, colpo d'esperienza per la difesa: arriva l'ex Avellino Rigione. Ecco il contratto
Ferrarini pronto a ripartire dopo il Rimini: ha firmato con l'Albinoleffe TMWFerrarini pronto a ripartire dopo il Rimini: ha firmato con l'Albinoleffe
Serie C, Giudice Sportivo Girone A: tre turni di stop a Mignanelli della Dolomiti... Serie C, Giudice Sportivo Girone A: tre turni di stop a Mignanelli della Dolomiti Bellunesi
Pro Vercelli, Angelo Burruano rinnova: nuovo accordo fino al giugno 2029 UfficialePro Vercelli, Angelo Burruano rinnova: nuovo accordo fino al giugno 2029
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Così la Juventus sta cercando i nuovi Huijsen, Soulé e Yildiz. Un futuro ancora più sostenibile ma la Vecchia Signora continua a pescare alcuni dei baby più interessanti in Europa
Le più lette
1 Khvicha Kvaratskhelia, acquistato per poco causa guerra e rivenduto per 75 milioni
2 Quote vincente Coppa Italia, chi trionferà nella competizione nazionale?
3 Così la Juventus sta cercando i nuovi Huijsen, Soulé e Yildiz. Un futuro ancora più sostenibile ma la Vecchia Signora continua a pescare alcuni dei baby più interessanti in Europa
4 Camarda e le parole sull'Inter. Arriva la replica: "Frase strumentalizzata: non lo accetto"
5 Pierpaolo Marino sulla stagione del Napoli: "Mai vista una cosa così in 30 anni. Impossibile dare un giudizio"
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Sorteggio Nations League, finita la cerimonia. Ecco i raggruppamenti, l'Italia non sorride
Immagine top news n.1 Nations League, ecco il girone dell'Italia: sfida tosta a Francia, Belgio e... Montella
Immagine top news n.2 Atalanta, almeno un mese di stop per De Ketelaere: che tegola, salta 6 big match
Immagine top news n.3 Spalletti non parlerà prima di Inter-Juve. Al suo posto Locatelli: ecco il perché
Immagine top news n.4 Como, il ds Ludi: "Cesc focalizzato sul nostro progetto. Nico Paz? Aspettiamo, non dipende da noi"
Immagine top news n.5 Bologna, ecco il primo rinnovo: Santiago Castro prolunga fino al giugno del 2030
Immagine top news n.6 Da Vlahovic a Bastoni, la top 10 degli ingaggi di Serie A: ben 8 arrivano da Inter e Juve
Immagine top news n.7 L'addio di De Zerbi non cambia il futuro di Pavard. Non sarà all'Inter ma... Da Inzaghi?
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sognando un nuovo Huijsen e Yildiz: chi sono i migliori crack della Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa
Immagine news podcast n.2 L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic
Immagine news podcast n.3 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
Immagine news podcast n.4 Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Antonio Conte-Napoli, quale futuro? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Enrico Fedele: "Napoli, con Conte è già finita. Ecco chi vedrei bene"
Immagine news Serie A n.3 Bucchioni: "Derby d'Italia partita aperta. Milan, adesso serve un filotto"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bologna, un'altra delusione. Lazio, la stagione può diventare positiva
Immagine news Serie A n.2 Italia, Bonucci: "Girone di Nations League difficile. Obiettivo? Andare più lontano possibile"
Immagine news Serie A n.3 Inter-Juventus già nella storia: sarà il secondo match per incassi della storia della Serie A
Immagine news Serie A n.4 Bianchini: "Oggi Napoli è capitale d'Italia all'estero più di Roma, Milano o Firenze"
Immagine news Serie A n.5 Spinelli: "Ho dato Aguilera al Torino perché lo voleva Craxi. Che dolore mollare il Genoa"
Immagine news Serie A n.6 McKennie show nella Juve, Kelly lo esalta: "La costanza delle sue prestazioni è incredibile"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Modena, dopo Sersanti si ferma anche Pyyhtia: Sottil rischia di avere la coperta corta
Immagine news Serie B n.2 Dalle due panchine all'Under 18 passando per il rinnovo con la Samp: che 2026 per Diop
Immagine news Serie B n.3 Avellino, la Sud contro Biancolino. Il tecnico: "Non accetto offese alla famiglia, ma ho esagerato"
Immagine news Serie B n.4 Fra risultati deludenti, voci e 'rottura' con la Curva. Biancolino trema e spunta Pagliuca
Immagine news Serie B n.5 Sottil perde di nuovo Sersanti in mezzo al campo: ma al Modena non mancano le alternative
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, Calabro: "A Modena voglio l'intensità di chi vuole a tutti i costi tornare a far punti"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Poker Juventus NG, vince il Forlì. Pari fra Guidonia e Bra. I risultati nel Girone B
Immagine news Serie C n.2 Serie C, il programma delle ultime sette giornate della stagione regolare: date e orari
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 26ª giornata: disastro Samb già dopo i primi 45'. Pontedera sotto col gol dell'ex
Immagine news Serie C n.4 Ebone, il primo gol fra i pro e la fine di un incubo che fa sorridere il Trento. E anche il Bologna
Immagine news Serie C n.5 Giovanni Zichella: "Arezzo la più forte del Girone B. E il Perugia potrà evitare il playout"
Immagine news Serie C n.6 Trento, colpo d'esperienza per la difesa: arriva l'ex Avellino Rigione. Ecco il contratto
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Lazio, i biancocelesti in bianco nelle ultime 5 al "Dall'Ara"
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Como, lariani corsari solamente in Serie B
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Roma Cagliari
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Wolfsburg-Juve, le formazioni ufficiali: Capeta subito titolare. C'è l'ex Beerensteyn
Immagine news Calcio femminile n.2 Como Women, volto nuovo in difesa: contratto fino a giugno con opzione per Kaylie Ronan
Immagine news Calcio femminile n.3 Genoa Women, Acuti prima della Ternana: "Qualsiasi cosa accada non sarà al fine"
Immagine news Calcio femminile n.4 Women’s Champions League, andata dei playoff: oggi la Juve affeonterà il Wolfsburg
Immagine news Calcio femminile n.5 Women’s Champions League, all'andata dei playoff stravince l'Arsenal. Bene il Real
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, Bonansea: "Champions? Avversarie toste, ma anche noi lo siamo"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…