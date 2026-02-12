Ebone, il primo gol fra i pro e la fine di un incubo che fa sorridere il Trento. E anche il Bologna

La prima esperienza lontano da Bologna del centravanti Tommaso Ebone non è stata davvero delle più semplici. Dopo una stagione condizionata da un grave infortunio (rottura del crociato) che aveva interrotto un ottimo avvio (sei reti in 11 presenze) per il giovane calciatore la società felsinea aveva scelto una piazza come Trento dove potersi mettere in mostra fra i professionisti e dimostrare il proprio valore anche in ottica di un ritorno alla casa base.

E invece, proprio mentre stava ritrovano la condizione e aumentando il minutaggio era arrivata un’altra tegola con un infortunio alla spalla che gli aveva fatto saltare tre mesi e che poteva rappresentare una mazzata anche a livello mentale. Il classe 2005 però non si è lasciato abbattere, ha lavorato duramente per recuperare e tornare in campo per dare una mano ai compagni con la prima convocazione a fine gennaio che è stata un po' l’uscita da un tunnel lunghissimo.

E se il ritorno in campo contro la Pergolettese lo scorso weekend appariva un altro passo avanti verso la normalità, la gara di ieri contro l’Arzignano ha rappresentato la fine di un incubo: subentrato nel finale infatti Ebone ha trovato la sua prima rete fra i professionisti allo scadere. Per di più di fronte ai suoi genitori e alla sua compagna a cui nel post gara ha dedicato un pensiero particolare: “Per me questo gol ha un significato speciale: vengo da un periodo difficile e quando ho visto i miei genitori sugli spalti non ho potuto trattenere le emozioni. Ho superato quel momento anche grazie al supporto della mia compagna, che mi è stata sempre vicino”.

Un gol che farà certamente felice anche il Bologna, proprietario del cartellino, che spera di vedere sbocciare quello che è stato considerato a lungo uno dei migliori talenti della Primavera e magari ritrovarsi in casa un rinforzo offensivo per gli anni a venire.