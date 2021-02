Bologna, colloquio tifosi-Mihajlovic ok: domani il chiarimento del tecnico in conferenza stampa

Si è svolto stasera l'incontro chiesto e ottenuto dal Centro Bologna Clubs tra una delegazione dei tifosi rossoblù e Sinisa Mihajlovic dopo l’uscita del video, registrato dall’interno del pullman prima della gara contro il Benevento, nel quale si sente il tecnico del Bologna fare commenti nei confronti di alcuni dei tifosi accorsi in via Andrea Costa per incitare la squadra. È arrivato l'atteso chiarimento tra le parti e sarà lo stesso tecnico a face luce sulla faccenda in occasione della conferenza stampa di domani.