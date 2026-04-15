TMW News Bologna e Fiorentina, caccia all’impresa. Il futuro di Sarri

Nel corso del TMW News di oggi occhi puntati su Bologna e Fiorentina che domani in Europa League e in Conference proveranno l'operazione rimonta. Gli emiliani se la vedranno in trasferta contro l'Aston Villa e partiranno dal 3-1 per gli inglesi maturato all'andata. I viola invece dovranno ribaltare lo 0-3 di giovedì scorso contro il Crystal Palace (si gioca a Firenze). Ne parliamo insieme a Gianluca Presicci e ad Alberto Di Chiara.

Le parole di Vanoli

"Occorre giocare con testa libera sapendo che servirà un'impresa". Queste le parole del tecnico viola in conferenza stampa alla vigilia della sifda col Crystal Palace. "Ogni tanto per questo non conta tanto la qualità tecnica ma la voglia, fare qualcosa che va oltre, con coraggio e liberi di testa. Dovremmo rischiare, provare e sognare. Nonostante la classifica a volte ci ha impedito di essere liberi in questa competizione, al Franchi ci sono state anche delle imprese. Mi dispiace non avere la rosa al completo perché i cambi ci avrebbero aiutato, ma con la Lazio abbiamo dimostrato di essere squadra. Questi ragazzi mi hanno sempre dato tutto. Quando non hai nulla da perdere voglio che ognuno dia il 110%: libertà di provare un dribbling, di fare un tiro in porta, di giocare a calcio. Questa partita deve portare a questo, anche se sappiamo che il Palace è una delle pretendenti più accreditate per vincere la Conference, che viene da una rimonta con il Newcastle e che ha una rosa completa".

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