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Bologna, esteso il prestito di Sosa al Colo-Colo. Opzione per l'acquisto definitivo

Bologna, esteso il prestito di Sosa al Colo-Colo. Opzione per l'acquisto definitivoTUTTOmercatoWEB
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Luca Bargellini
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Luca Bargellini
Oggi alle 11:13Serie A

Operazione in uscita per il Bologna. Ecco la nota appena diffusa dal club felsineo:

"Il Bologna Fc 1909 comunica di avere esteso il prestito del difensore Joaquin Sosa al CSD Colo-Colo fino al 30 giugno 2027, con opzione per l’acquisizione definitiva".

Sosa (24) è approdato al club cileno nel corso della scorsa sessione invernale di calciomercato, mettendo a referto 18 presenze e un gol. In precedenza per lui avventure, sempre a titolo temporaneo, con l'Independiente Santa Fe, Reggiana, CF Montreal e Dinamo Zagabria. Tesserato del club emiliano dal 2022 il giocatore uruguaiano ha collezionato appena 11 presenze in rossoblù.

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