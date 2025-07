Ufficiale Bologna, Joaquin Sosa sbarca in Colombia: va all'Independiente

Reduce da un semestre in prestito alla Reggiana in serie B (otto presenze in tutto), Joaquin Sosa (23) lascia nuovamente il Bologna e si riavvicina a casa. Il difensore uruguaiano è infatti passato a titolo temporaneo all'Independiente Santa Fe, squadra campione in carica del campionato colombiano.