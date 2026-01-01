Ufficiale
Bologna, nuova tappa per Joaquin Sosa: è del Colo Colo
Ennesima esperienza fuori da Bologna per Joaquin Sosa (23). Il centrale uruguaiano è appena diventato un giocatore del Colo Colo, e dunque proseguirà la stagione in Cile con il campionato che inizierà il 30 gennaio.
Da quando è stato ingaggiato dai felsinei nell'estate 2022, Sosa ha circumnavigato il globo fra Europa ed America, passando per Dinamo Zagabria, Montreal, Reggiana e da ultimo Independiente Santa Fe in Colombia.
