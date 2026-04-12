Bologna, Freuler: "Stiamo meglio rispetto a dicembre, testa a Birmingham"
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Protagonista del match contro il Lecce, Remo Freuler ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Stiamo giocando meglio ultimamente rispetto a dicembre-gennaio, dove abbiamo lasciato parecchi punti. Se vinci diventa tutto più bello. In casa abbiamo fatto degli errori nell'andata di Europa League ora dobbiamo necessariamente riprenderci in occasione della sfida di ritorno".
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