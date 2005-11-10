Grosseto, rinnovo fino al 2028 per Filippo Gerardini
Il Grosseto comunica di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto di Filippo Gerardini, che vestirà la maglia biancorossa fino al 2028. Gerardini, classe 1999, esterno offensivo di grande energia e qualità, prosegue così il proprio percorso con il Grifone, confermando la volontà reciproca di dare continuità a un rapporto solido e ambizioso.
Grosseto, Gerardini prolunga: "Non vedo l'ora di tornare in campo"
Queste le dichiarazioni del giocatore: "Voglio ringraziare di cuore la proprietà, il presidente, il direttore e il mister per essermi stati vicini durante il periodo dell’infortunio e per aver scelto di rinnovare la loro fiducia nei miei confronti per altri due anni. Questo significa davvero tanto per me: mi dà ancora più forza e motivazione per affrontare il percorso di recupero. Non vedo l’ora di tornare a indossare la maglia del Grifone e di rivedervi tutti allo stadio. Forza Grosseto!".