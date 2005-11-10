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Sassuolo Femminile, Lana Clelland rinnova il contratto: continua la storia in neroverde

Sassuolo Femminile, Lana Clelland rinnova il contratto: continua la storia in neroverde TUTTOmercatoWEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Daniel Uccellieri
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Daniel Uccellieri
ieri alle 21:49Calcio femminile
Il Sassuolo rinnova il contratto di Lana Clelland. La capitana: "Qui hanno creduto in me, voglio continuare a dare tutto".

Lana Clelland continuerà a vestire la maglia del Sassuolo. Il club neroverde ha ufficializzato il rinnovo del contratto della capitana e miglior marcatrice della storia della Prima Squadra femminile.

Clelland e il Sassuolo ancora insieme: ufficiale il rinnovo della capitana

L’U.S. Sassuolo Calcio è lieta di comunicare il prolungamento del contratto di Lana Clelland.

Al Sassuolo dalla stagione 2021/22, Clelland è diventata una delle protagoniste della storia neroverde. Capitana della Prima Squadra femminile, con 48 reti ne è la miglior marcatrice di sempre tra tutte le competizioni ufficiali, un primato che testimonia il suo valore, la sua continuità e il profondo legame costruito con il Club.

Dopo la firma del rinnovo, l’attaccante scozzese ha raccontato le emozioni che l’hanno spinta a proseguire il suo percorso in neroverde: (Guarda qui l’intervista)

“Il primo passo al Sassuolo mi faceva paura perché era qualcosa di completamente nuovo. Arrivavo da un momento difficile della mia carriera e della mia vita. La prima parola che mi viene in mente è “credere”, perché il Sassuolo ha creduto in me, non solo come calciatrice ma anche come persona.

Questo rinnovo significa continuità. È la possibilità di continuare una storia con una società che ha sempre creduto in me.

Oggi sono una Lana molto più cresciuta, più consapevole e pronta a dare tutto per portare questa società dove merita.

In questi anni sono cresciuta tantissimo, dentro e fuori dal campo. Mi sento una giocatrice più completa e mi piace poter essere un punto di riferimento per le ragazze più giovani che stanno iniziando il loro percorso.

Ai tifosi dico di venirci a sostenere al Ricci. Sarà una stagione difficile, ma possono stare certi che questa squadra lotterà fino all’ultimo per questi colori.”

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