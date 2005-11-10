Ufficiale Grosseto, nuovo innesto in difesa: arriva Gabriele Di Paola

TUTTOmercatoWEB

© foto di www.imagephotoagency.it

vedi letture tweet

Il Grosseto accoglie Gabriele Di Paola: il terzino mancino classe 2005, formatosi nei vivai di Fiorentina e Spezia e reduce dalle esperienze con Poggibonsi, Siena e Sansepolcro, è un nuovo giocatore biancorosso.