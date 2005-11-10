Ufficiale
Grosseto, nuovo innesto in difesa: arriva Gabriele Di Paola
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Il Grosseto accoglie Gabriele Di Paola: il terzino mancino classe 2005, formatosi nei vivai di Fiorentina e Spezia e reduce dalle esperienze con Poggibonsi, Siena e Sansepolcro, è un nuovo giocatore biancorosso.
Il Grosseto ha ufficializzato l'ingaggio di Gabriele Di Paola. Il difensore classe 2005, cresciuto tra Fiorentina e Spezia, arriva dopo le esperienze maturate in Serie D.
Grosseto, ufficiale l'arrivo del difensore Gabriele Di Paola
US Grosseto 1912 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Gabriele Di Paola, difensore classe 2005.
Terzino mancino di grande prospettiva, nato a Siena e cresciuto in settori giovanili di alto livello come quelli di Fiorentina e Spezia, Di Paola ha poi proseguito il proprio percorso con Poggibonsi, Siena e Sansepolcro, maturando esperienza nel campionato di Serie D. È un esterno mancino capace di abbinare qualità tecniche, corsa e attenzione nella fase difensiva.
Benvenuto a Grosseto, Gabriele!
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