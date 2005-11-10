Ufficiale
Dopo il Galatasaray, esperienza in Italia per Mukasa: approda alla Lazio Women
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È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Lazio Women "annuncia che Angel Mukasa è una nuova calciatrice biancoceleste.
Portiere classe 2002, nel corso della sua carriera ha vestito le maglie prestigiose di Brøndby IF e Rosengard, club svedese con cui ha conquistato quattro titoli nazionali che le hanno permesso anche di disputare la UEFA Women's Champions League. Approda alla Lazio dopo l’esperienza nell’ultima stagione al Galatasaray conclusa con un terzo posto nella massima serie turca.
Benvenuta Angel!".
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